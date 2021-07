Katastrofa budowlana na Nadodrzu. Duża akcja służb ratunkowych [ZDJĘCIA]

W stojącej od kilku lat pustej kamienicy doszło w środę po południu do katastrofy. Z powodu zniszczonej i niestabilnej konstrukcji, zawaliło się kilkaset metrów kwadratowych dachu. Zniszczone belki i najwyższe fragmenty ścian runęły na ostatnią kondygnację.

Jak informują strażacy i policjanci, do akcji od razu skierowano ekipy z psami wyspecjalizowanymi w poszukiwaniu ludzi w gruzach. Choć z kamienicy formalnie wysiedlono mieszkańców, nigdy nie ma pewności, czy ktoś nie dostał się i nie zamieszkiwał w budynku nielegalnie.

Jak poinformowali nas strażacy około godz. 19, akcja wciąż trwa, ale na szczęście do tej pory nc nie wskazuje na to, by ktoś ucierpiał w tym zdarzeniu. Straty ograniczają się wyłącznie do tych materialnych. A akcji uczestniczyło aż 13 zastępów straży pożarnej oraz policja.

W TYM MIEJSCU STOI BUDYNEK, W KTÓRYM ZAWALIŁ SIĘ DACH

TAK WYGLĄDAŁA KAMIENICA PRZY PODWÓCOWEJ 11 PRZED KATASTROFĄ BUDOWLANĄ:

Kamienica przy ul. Podwórcowej 11, stan z 2014 roku, przed rozpoczęciem budowy w tym miejscu nowego budynku mieszkalnego "Przy Ptasiej".