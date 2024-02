Brutalny atak owczarka na małego Tofika. Piesek został oskalpowany, to cud że żyje! Drastyczne zdjęcia!

- Wszystko wydarzyło się 7 lutego, wieczorem i zatrzęsło całą kamienicą - pisze do nas Pani Laura. - Nasza sąsiadka, kobieta po 50. nie dopilnowała swego psa owczarka niemieckiego. Słyszałam tylko krzyki sąsiadki, skomlenie i wycie psa. Owczarek oskalpował biednego Tofika, a Pani Teresa (właścicielka psa - przyp. red)SKALPOWAŁ biednego Tofika. została pociągnięta przez psa i upadła - relacjonuje Pani Laura.

Mały Tofik od razu został zabrany z podwórka przez innych sąsiadów, którzy pojechali z nim do kliniki SKVet na Stabłowicach. Ale okazuje się, że piesek, zanim tam dojechał, w szoku, zdążył uciec! Rozpoczęły się jego poszukiwania, trwające około półtorej godziny. Wyczerpany psiak został w końcu znaleziony i trafił do kliniki w stanie krytycznym.

- To cud że on przeżył - przyznaje pani Laura i opisuje dalszy ciąg absurdalnych sytuacji, które miały miejsce. Gdy pies jechał do kliniki, na miejsce wezwano policję. Jak się okazało, jedyne co zrobili policjanci, to sprawdzili szczepienia owczarka niemieckiego... i poradzili by dzwonić na straż miejską.