ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław. Kolejne przemeblowanie w obronie? Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z ŁKS-em

ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław. Przewidywane składy

Śląsk Wrocław pojedzie na ŁKS z jednym konkretnym celem: wygrać. Wrocławianie chcą w ten sposób zmazać plamę po porażce z ostatnią drużyną w lidze, jaką wówczas był Ruch Chorzów (porażka 2:3 na oczach 25 tys. kibiców na Tarczyński Arena) i jednocześnie dać sobie szansę, by ciągle być w grze o europejskie puchary.

Przed 31. kolejką Śląsk plasuje się tuż za podium. Tylko miejsca medalowe dadzą przepustkę do pucharów, ponieważ Puchar Polski w czwartek zdobyła pierwszoligowa Wisła Kraków i to ona zagra w eliminacjach Ligi Europy. Wszyscy we Wrocławiu doskonale zdają sobie z tego sprawę.