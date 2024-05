Śląsk bliżej półfinału! Zwycięstwo WKS-u w pierwszym meczu play-offów ze Stalą

Play-offy rozpoczęły się dla Śląska w najlepszy możliwy sposób – od prowadzenia 7:0, w głównej mierze za sprawą Angela Nuneza. Amerykanin po dobrym otwarciu spotkania szybko zgasł, a do głosu doszli gospodarze. Arged BM Stal doprowadziła do wyrównania, wyszła nawet na dwupunktowe prowadzenie. Ostatnie słowo w pierwszej kwarcie należało jednak do Śląska, który po 10 minutach prowadził 20:17.