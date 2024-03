Betard Sparta Wrocław po pierwszych treningach na Stadionie Olimpijskim (ZDJĘCIA)

We wtorek po raz pierwszy w tym roku na Stadionie Olimpijskim można było usłyszeć warkot motocykli. A to oznacza jedno - „Spartanie” wyjechali na tor. Na razie tylko na treningi.

Przed inauguracją rozgrywek PGE Ekstraligi podopieczni Dariusza Śledzia odjadą cztery sparingi. „Spartanie” najpierw zmierzą się z Fogo Unią (25 marca we Wrocławiu i 28 marca w Lesznie). Kolejnym rywalem wrocławian w treningach punktowanych będzie ebut.pl Stal (6 kwietnia we Wrocławiu i 7 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim).

W 2. kolejce „Spartanie” wybiorą się do Częstochowy na spotkanie z Tauronem Włókniarzem Częstochowa (21 kwietnia, godz. 16:30).

Przed sezonem 2024 w ekipie Betardu Sparty nie doszło do kadrowej rewolucji. Z klubem pożegnał się wspomniany wcześniej Pawlicki, choć można powiedzieć, że było to poniekąd „wymuszone” odejście. Po tym, jak Daniel Bewley przestał być zawodnikiem U-24, Sparta musiała się rozstać albo z Pawlickim, albo z Taiem Woffindenem. We Wrocławiu nie ma też już Kevina Małkiewicza, który był wypożyczony do końca sezonu 2023 z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz.

Nowe twarze w drużynie to 20-letni Jakub Krawczyk i 17-letni Filip Seniuk. Ten pierwszy to jeden z najzdolniejszych polskich juniorów młodego pokolenia. - Karierze Jakuba Krawczyka z uwagą przyglądamy się od samego początku. To w naszej ocenie zawodnik z ogromnym potencjałem, który mimo młodego wieku ma już także spore doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że starty we Wrocławiu przyspieszą jego sportowy rozwój i pozwolą mu wskoczyć na jeszcze wyższy poziom - mówi Jakub Król, dyrektor sportowy Betardu Sparty.