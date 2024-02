Bastion na Wzgórzu Partyzantów nabiera krzykliwych kolorów. Rozpoczęło się malowanie zabytku

Bastion na Wzgórzu Partyzantów odzyskuje historyczne kolory

- Najczęściej nasze wyobrażenie jest nieco zafałszowane. Możemy podać przykład wnętrz kościołów gotyckich. Są postrzegane w drugiej połowie XX wieku jako obiekty z białym sufitem i czerwonymi, ceglanymi ścianami. To do końca nie jest prawdą, ponieważ wiemy już, że sklepienia najczęściej były niebieskie i miały złote gwiazdki, a ściany przedstawiały różne figury lub rośliny – mówił nam pod koniec ubiegłego roku Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zabytki najczęściej kojarzymy ze stonowaną bielą, ewentualnie beżem. Ale krzykliwe kolory bastionu, które zyskał w ostatnich dniach, to nie przypadek. Są odzwierciedleniem historycznego zdobienia . Barwy zostały ustalone za pomocą badań stratygraficznych, wykonanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu to nie tylko duże zadanie inwestycyjne, ale też ogromne wyzwanie dla konserwatora. Po przeprowadzonych badaniach archeologicznych i architektonicznych…

Co jeszcze dzieje się na placu budowy? Kiedy znowu wejdziemy na Wzgórze Partyzantów?

Na terenie Wzgórza Partyzantów ma działać restauracja, kawiarnia i ogródek gastronomiczny. Kiedy z nich skorzystamy? Trudno powiedzieć. Miasto szuka jeszcze potencjalnych najemcy lokali. Muszą oni otrzymać także pozwolenie na użytkowanie. Sama rewitalizacja Bastionu Sakwowego zakończy się pod koniec marca. Mieszkańcy będą mogli wejść na jego teren po odbiorach budowlanych. Całkiem możliwe, że nastąpi to w kwietniu. Koszt inwestycji to ponad 30 mln zł.

Bastion Sakwowy zbudowano w 1571 roku, według projektu Hansa Schneidera. Do końca XVI wieku pełnił funkcję prochowni. Po demontażu fortyfikacji, z polecenia francuskich zdobywców, w 1807 roku planowano przekształcić obiekt w cytadelę. Ostatecznie został on włączony do promenady miejskiej. Pół wieku później wybudowano tu belweder i wieżę. Po 1945 roku teren został nazwany "Wzgórzem Miłości", a trzy lata później zmieniono je na "Wzgórze Partyzantów".

