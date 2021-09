Bartłomiej Zawalski: Projekt Gwardii jest dograny w każdym szczególe (ROZMOWA)

Prezes Łukasz Tobys mówi, że klub stawia na jedną kartę, czyli awans do PlusLigi. Presja w klubie jest wyczuwalna?

Trudno stwierdzić, ale na pewno będziemy bardzo się starali, aby zrealizować ten cel. Sezon jest jednak długi, więc w jego trakcie wiele może się wydarzyć. Ciężko trenujemy, atmosfera w zespole jest dobra, a te dwie rzeczy zawsze powinny iść ze sobą w parze.

Lukáš Ticháček czy Grzegorz Bociek to doświadczeni i utytułowani siatkarze. Potencjał Gwardii stawia ją w roli głównego faworyta do awansu?

Na pewno będzie co najmniej kilka drużyn, które mocno będą z nami o to walczyły. Transfery wspomnianych zawodników na pewno dodają dużej wartości do naszej ekipy. Obaj mają na koncie sporo osiągnięć, więc mam nadzieję, że poprowadzą nas do PlusLigi.

Po luzowanie kolejnych obostrzeń w sezonie 2021/22 kibice znów będą mogli wypełniać siatkarskie hale. Byliście stęsknieni wsparcia fanów na trybunach?

Ostatnie dwa sezony były pod tym względem naprawdę trudne i dziwne. Musieliśmy o wiele mocniej pobudzać siebie nawzajem na parkiecie, ponieważ bez kibiców w hali panowała zgoła inna atmosfera niż z nimi. Na trybunach było bardzo cicho, więc myślę, że wsparcie fanów, którzy będą przychodzili na nasze mecze w hali Orbita, będzie nam bardzo mocno pomagało w odnoszeniu zwycięstw.