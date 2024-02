Brak gazu, toalety na korytarzach i podejrzani lokatorzy. Ci wrocławianie mają dość warunków rodem z PRL

Mieszkańcy długo czekali na próbę szczelności, którą przeprowadzała firma T-jot. Ta sama spółka była odpowiedzialna za wykonanie grudniowego przeglądu instalacji. Najdłużej oczekiwano na dostęp do opuszczonego lokalu.

- Aby dokonać pełnej oceny instalacji gazowej oraz wykonać próbę szczelności musiałem mieć dostęp do wszystkich lokali (również tych nie zamieszkałych). Często niestety jest to utrudnione i ma wpływ na czas wykonania prac. Lokal został w końcu udostępniony co pozwoliło nam na zakończenie prac oceny instalacji gazowej po pożarze oraz przesłanie protokołu do zarządcy budynku – informuje Tomasz Jędrzejewski z firmy T-Jot.