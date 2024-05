Arkadiusz Zagrodnik: Olimpiada Młodzieży to pierwsza, poważna impreza dla sportowców (WIDEO)

- Start w Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży to normalna droga jeśli wspominamy naszych olimpijczyków, dolnośląskich. Większość z nich startowała w olimpiadach młodzieżowych, a wcześniej Spartakiadach. Tam osiągali pierwsze sukcesy. To jest naturalna kolej rzeczy - mówi Arkadiusz Zagrodnik, szef Dolnośląskiej Federacji Sportu, która z ramienia Samorządu Województwa Dolnośląskiego koordynuje i organizuje OOM. - Dla wszystkich zawodników to pierwsza, poważna, ogólnopolska impreza - dodaje.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży zakończy się na początku czerwca, po rywalizacji brydżystów, która rozegrana zostanie w Legnicy.

Do tej pory po 18 rozegranych w klasyfikacji medalowej prowadzi województwo mazowieckie, które zdobyło w sumie zdobyło 106 medali, w tym aż 23 złotych. Dolny Śląsk w tabeli medalowej zajmuje aktualnie szóste miejsce.

Lepiej wypadamy w tabeli punktowej. Tu jesteśmy na miejscu piątym, ale jest szansa, że po brydżu wskoczymy oczko wyżej wyprzedzając woj. pomorskie.