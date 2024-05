Aquapark Wrocław zapłacił Śląskowi 4,5 mln złotych, a radni Jacka Sutryka zarobili tu kilkadziesiąt tysięcy złotych

W 2023 roku, podczas otwarcia nowych inwestycji Beach Bar Port Węglowy, opracowano natomiast ofertę dla aktywizacji seniorów poprzez zajęcia zumby czy dancingi.

Możemy również usłyszeć, że dr hab. Aniszczyk był przewodniczącym rady programowej i wspierał spółkę we współpracy ze środowiskiem naukowym. Natomiast radny Kłosowski zapewniał bezpieczeństwo na obiektach na Brochowie i Zakrzowie.

- Opatrzność czuwała nad Wrocławiem, bo aż strach pomyśleć co by było, gdyby Radny Kłosowski uzyskał mandat poselski w październikowych wyborach parlamentarnych i wyjechał do Warszawy! Jak nic trzeba byłoby zamknąć wszystkie wrocławskie baseny, a Odrę odgrodzić płotem - ironizuje osiedlowy radny.