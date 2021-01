Apel o zwiększenie funduszy dla Dolnego Śląska. Bezpartyjni zagłosowali z opozycją przeciwko PiS

Sejmik uchwalił apel do rządu o zwiększenie funduszy unijnych dla Dolnego Śląska. Chodzi o wiele miliardów złotych.

Podczas poniedziałkowej sesji sejmik województwa, głosami klubu Bezpartyjni Samorządowcy oraz Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej Plus, przyjął przygotowany przez Zarząd Województwa apel do Rady Ministrów, dotyczący zwiększenia budżetu unijnego dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Wcześniej zarówno radni opozycji jak i Bezpartyjni podkreślali, ze zaproponowany przez rząd podział pieniędzy jest bardzo krzywdzący dla naszego regionu. Apel o zwiększenie funduszy na RPO dla Dolnego Śląska przyjęto większością 20 głosów (Koalicja Obywatelska, Bezpartyjni Samorządowcy, Nowoczesna plus). 13 radnych PiS, którzy zazwyczaj głosują ramię ramię z Bezpartyjnymi zagłosowało przeciwko apelowi . Chodzi o podział 76 mld euro w ramach polityki spójności pomiędzy 16 regionów, jaki zaproponowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z tą zapowiedzią na Dolny Śląsk ma popłynąć w sumie 870 mln euro. Mniej od nas dostaną tylko województwa lubuskie i opolskie. Bezpartyjni Samorządowcy już przed tygodniem wskazywali, że na lata 2014-2020 z tego samego źródła mieliśmy do dyspozycji kwotę 10 mld zł (czyli ok. 2,2 mld euro). Oznacza to, że w nowym rozdaniu środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Dolny Śląsk otrzymałby równowartość 4 mld zł, czyli o 6 mld zł mniej.

Za nami ważna debata o przyszłości Dolnego Śląska. Aby nadal budować jego siłę potrzebujemy silnego wsparcia środkami unijnymi. Wielkość budżetu zaproponowanego dla naszego regionu jest stanowczo za niska i nie odpowiada oczekiwaniom ani potrzebom mieszkańców. Tempo rozwoju, które osiągnęliśmy wymaga stabilizacji, a nie wstrzymywania – argumentował marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców. - Realizujemy wiele niezbędnych dla mieszkańców regionu inwestycji takich jak budowa nowego Szpitala Onkologicznego, czy potężny projekt walki z wykluczeniem komunikacyjnym w ramach którego przejmujemy linie i unowocześniamy tabor kolejowy. Oczekujemy, że ostateczna wysokość budżetu będzie wyższa i odpowiadająca potrzebom rozwojowym naszego regionu – podkreślił marszałek Przybylski.

Marek Łapiński lider Koalicji Obywatelskiej w sejmiku, wyliczył, że te 6 mld zł to równowartość kosztów budowy 2 dróg ekspresowych lub 100 obwodnic mniejszych miejscowości, ewentualnie 100 nowych szkół.

Radni PiS co prawda zapowiedzieli, że będą zabiegać o zwiększenie puli pieniędzy dla naszego regionu, ale nie poparli apelu. Wicemarszałek Grzegorz Macko wskazywał, że oprócz kwoty 870 mln euro należy też uwzględnić 556 mln euro, które mają popłynąć w najbliższych latach do subregionu wałbrzyskiego. Jednak to pieniądze z funduszu sprawiedliwej transformacji, a nie z funduszu spójności. Jest to początek negocjacji i są to kwoty wyjściowe. Będziemy zabiegali o to by te kwoty uległy zwiększeniu - zapowiedział Macko. Jak tłumaczyła strona rządowa pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75 proc. środków zostało już podzielonych, a 25 proc. przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności). Negocjacje w sprawie podziału unijnych pieniędzy potrwają do 22 lutego. Treść uchwalonego apelu: SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża głębokie zaniepokojenie niezrozumiałą i niewystarczającą dla Dolnego Śląska propozycją podziału funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. W propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w RPO na lata 2021-2027 przewidziano ok. 4 mld zł (czyli 870 mln euro). W RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020 mieliśmy do dyspozycji kwotę 10 mld zł (czyli ok. 2,2 mld euro). Oznacza to, że w nowym rozdaniu środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Dolny Śląsk otrzymałby 6 mld zł mniej.

W naszej ocenie, planowana wysokość puli środków unijnych w RPO dla Dolnego Śląska jest rażąco niska dla regionu oraz jego mieszkańców. Jeśli zostanie zaakceptowana, Województwo Dolnośląskie otrzyma najniższe środki na Regionalny Program Operacyjny 2021-2027 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce. Planowana kwota będzie też całkowicie nieadekwatna do potrzeb dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska. Nasz region nie będzie mógł zrealizować wielu projektów inwestycyjnych, które podniosą jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska i nie da się tego zniwelować przez inne źródła finansowania unijnego lub krajowego. Mając pełną świadomość, że kwota alokacji dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027 to skutek propozycji UE, apelujemy do Rządu RP o podjęcie działań, których skutkiem stanie się realistyczny, a tym samym możliwy do zaakceptowania przez Dolnoślązaków projekt dolnośląskiego RPO.

Samorząd województwa otrzyma na inwestycje własne wyraźnie mniejszą kwotę na budowę nowych dróg i mostów, na wsparcie przedsiębiorców, na konieczną rewitalizację linii kolejowych w regionie, na budowę oczekiwanych obwodnic miast, przedszkoli i żłobków. W związku z tym zostaną ograniczone możliwości aplikacji o dotacje na projekty realizowane przez dolnośląskie samorządy, także realizowane w formule ZIT. Odbije się to negatywnie na przyszłości ekonomicznej i społecznej Dolnego Śląska. Nie zniwelują tego faktu możliwości aplikowania o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który nie będzie programem zarządzanym regionalnie i będzie ograniczony terytorialnie i formalnie, a dotyczyć ma projektów wyrównujących szanse obszarów, gdzie zaprzestano wydobycia węgla. Fundusz ten jest w swoich założeniach oddzielnym wsparciem dedykowanym regionom górniczym. Dlatego apelujemy do Rady Ministrów o zwiększenie puli środków unijnych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 dla Dolnego Śląska. Oczekujemy, że ostateczna wysokość budżetu RPO WD 2021-2027 będzie wyższa, dopasowana do potrzeb rozwojowych naszego województwa i jego mieszkańców i porównywalna z budżetem RPO, którym dysponowaliśmy w minionych 7 latach. W związku z tym zwracamy się jako Sejmik Województwa Dolnośląskiego z apelem do Rady Ministrów o uwzględnienie potrzeb Województwa Dolnośląskiego w dalszych pracach nad kształtem Umowy Partnerstwa oraz zwiększenia alokacji dla naszego regionu w perspektywie budżetowej na lata 2021 – 2027.

