“Akademik” na Stadionie Olimpijskim: Jacek Sutryk ma propozycję dla dewelopera

AWF ratując swoje finanse chciał postawić tam akademik. Plany zmieniły się i w 2014 r. działka została sprzedana deweloperowi Dolnośląskie Inwestycje za 3,1 mln zł. Specjalizująca się w budowie mikroapartamentów spółka uzyskała pozwolenie na budowę. Ma tam powstać czterokondygnacyjny blok, w którym będzie 375 mieszkań. Z akademikiem jednak obiekt nie będzie miał wiele wspólnego. Inwestor przyznaje, że mieszkania będą oferowane do sprzedaży i mieszkać lub wynająć je od przyszłego właściciela będzie mógł każdy, nie tylko student czy pracownik uczelni.

- Złożę także pisma do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby wszczęli procedurę wpisania zespół basenów do rejestru zabytków. Przypominam, że już samo wszczęcie tej procedury z automatu wstrzymuje trwającą inwestycję - oświadczył Sutryk.

Wydaje się nieprawdopodobne, że deweloper zgodzi się na odsprzedanie nieruchomości. Działkę kupił płacąc 275 zł za metr kwadratowy. Ceny działek budowlanych na Wielkiej Wyspie wynoszą obecnie nawet 2 000 - 2500 zł za metr kwadratowy. Nieruchomość na terenie kompleksu AWF-u jest niezwykle atrakcyjnie położona, co sprawia, że także jej wycena będzie bardzo wysoka.

Miastu pozostanie więc zapowiedziane przez prezydenta wnioskowanie do konserwatora zabytków lub ministerstwa o rozpoczęcie procedury pozwalającej na wstrzymanie budowy. Działania te prezydent zapowiedział niemal dwa tygodnie po rozpoczęciu przez inwestora rozbiórki. Dotychczas Jacek Sutryk w sprawie tej inwestycji głównie milczał, a jeśli zabierał głos, to przekonywał, że obecna sytuacja to konsekwencja błędnych decyzji podjętych przed laty przez poprzedników i obecnie już nic nie można zrobić.

Dolnośląskie Inwestycje jeszcze nie odpowiedziały czy przyjmą propozycję prezydenta Wrocławia, czy też, w razie nakazu wstrzymania prac, zdecydują się na drogę prawną i zażądają odszkodowania.