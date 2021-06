Przy Stadionie Olimpijskim wcale nie powstanie akademik, ale zwykłe mieszkania

- Budowę nowego obiektu stosownie do naszych wcześniejszych zapowiedzi rozpoczynamy w 3 kwartale tego roku. Właściwe prace budowlane zgodne z pozwoleniem na budowę, poprzedzone muszą zostać rozbiórkami istniejących obiektów. Te czynności według planu właśnie rozpoczęliśmy - informuje rzeczniczka Dolnośląskich Inwestycji Ewelina Matyńska.

Warto dodać, że pieniądze z tej transakcji prześwietlił w 2020 r. NIK. Kontrolerzy stwierdził, że władze AWF-u wydały 3,1 mln zł niezgodnie z przeznaczeniem: pieniądze nie zostały przeznaczone na odbudowywanie majątku, jak powinny, lecz posłużyły do spłaty długów uczelni.

Przypomnijmy, że na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu planowana jest budowa bloku. AWF w 2013 r. wnioskował o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla terenu basenu olimpijskiego. Władze uczelni, by ratować swoje finanse, chciały tam zbudować akademik. Plan uchwalono, jednak na przełomie 2014 i 2015 r. AWF sprzedał ponadhektarową działkę deweloperowi Dolnośląskie Inwestycje za 3,1 mln zł.

- Nie mogę pojąć, jakim cudem na wszystkich etapach zatwierdzenia planu miejscowego w 2013 roku mogło tak się stać. Błąd był na wielu etapach. Proszę pamiętać o tym, że przy prezydencie działa komisja urbanistyki i architektury, która już na tym etapie powinna zablokować sporządzenie tego planu. Nie wiem też, jak to się stało, że konserwator zabytków, zarówno na poziomie miejskim, jak i wojewódzkim, ten projekt w ogóle zatwierdził. To jest niedopuszczalna sprawa, tym bardziej że baseny są objęte ochroną prawną - mówiła podczas protestu mieszkańców na początku maja prof. dr hab. Agnieszka Tomaszewicz z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Mieszkańcy i aktywiści od razu zwracali uwagę, że Dolnośląskie Inwestycje specjalizują się w budowie mikroapartamentów - wybudowały we Wrocławiu Startery - a nazwa “akademik” to prawdopodobnie sztuczka pozwalająca budować w tym zabytkowym kompleksie.

Mieszkania w "akademiku" trafią do sprzedaży

Inwestor po rozpoczęciu rozbiórki wprawdzie dalej nazywa inwestycję “domem studenckim”, ale ze słów rzeczniczki wynika, że z akademikiem ten budynek będzie miał niewiele wspólnego. Dom studencki czy też akademik, to budynek, w którym mieszkają studenci. Tymczasem w kawalerkach budowanych przez Dolnośląskie Inwestycje będzie mógł zamieszkać każdy, kto je sobie kupi lub wynajmie.

- W wybudowanych przez nas obiektach lokale oferujemy do najmu studentom i pracownikom naukowym uczelni wyższych. W okresach braku pełnego obłożenia lokale są oferowane innym najemcom, podobnie jak czynią to zarządzający innymi akademikami w Polsce i na świecie - wyjaśnia Ewelina Matyńska.

Rzeczniczka dopytywana, czy Dolnośląskie Inwestycje pozostaną właścicielami wybudowanych kawalerek odpowiada, że wszystkie lokale trafią do sprzedaży. - Podobnie jak w naszych dotychczasowych inwestycjach planujemy prowadzenie usługi zarządzania najmem lokali zamieszkania zbiorowego, na rzecz nabywców tych lokali - informuje Ewelina Matyńska.