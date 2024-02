25 lat współpracy między Dolnym Śląskiem a Saksonią. Stosunki z Niemcami układają się bardzo dobrze. Niedługo nowa umowa

Przypomniał, że właśnie marszałek Przybylski swoimi postulatami i swoją interwencją w sprawie kontroli poprawił sytuację na granicy.

- Właściwym modelem sukcesu naszej współpracy jest Unia Europejska. Dzięki niej się do siebie zbliżyliśmy, doprowadziliśmy do integracji między regionami i do rozkwitu gospodarczego. Dlatego w wyborach do parlamentu europejskiego wyborcy powinni wesprzeć tych, którzy chcą Unię Europejską usprawniać w tym modelu, który obecnie działa – oświadczył premier Saksonii.