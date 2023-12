Żywa szopka we Wrocławiu na Dąbiu już otwarta. Oprócz kóz i osła jest także dwugarbny wielbłąd Remigiusz Biały

We Wrocławiu na Dąbiu, otwarta została żywa szopka. To już tradycja, bo uruchamiana jest od 27 lat, ale w tym roku jest pewna nowość. Wśród zwierząt jest wielbłąd i to dwugarbny.