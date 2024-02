Zostaw rower pod dachem. W miejskich wiatach we Wrocławiu są wolne miejsca. Ile to kosztuje? Remigiusz Biały

Wnoszenie roweru na piętro, nie należy do przyjemności. Nie każdy dysponuje piwnicą. Z pomocą przychodzi miasto i osiedlowe wiaty na rowery. Tych we Wrocławiu jest 1dziesięć. Do 29 lutego można jeszcze składać wnioski o dzierżawę takiego miejsca. Ile to kosztuje?