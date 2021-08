Znów korek na autostradzie A4. Ponad godzina czekania. Jak to ominąć?

Wypadki na A4

Korek przed bramkami to nie wszystko. W niedzielę rano na dolnośląskim odcinku autostrady doszło także do dwóch wypadków.

Około godziny 7.10 na 85. kilometrze autostrady na wysokości Szymanowic, na jezdni prowadzącej od Wrocławia w kierunku Zgorzelca, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak poinformowali drogowcy, jedna osoba została ranna. W tej chwili ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem, a zator powoli się rozładowuje.

Tuż po godzinie 8:00 doszło też do wypadku na 108. kilometrze A4 na wysokości Budziszowa między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów. Tam też na jezdni w kierunku Legnicy i Zgorzelca zderzyły się dwa busy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale A4 w tym miejscu jest częściowo zablokowana, a korek ma około trzech kilometrów.

Korek przed bramkami

Kierowcom jadącym do Wrocławia radzimy zjechać z autostrady na jednym z wcześniejszych zjazdów - na węźle Brzezimierz (wtedy do Wrocławia dotrzemy drogą nr 94 przez Oławę) albo na węźle Wrocław - Wschód (do miasta wjedziemy od strony Jagodna).