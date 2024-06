Znamy wyniki wyborów do Europarlamentu. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy okręgu nr 12

Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 12

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto otrzymał mandat do Europarlamentu z okręgu nr 12? Zobacz, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w Eurowyborach w Polsce. Dowiedz się także, jaka jest definicja Parlamentu Europejskiego, ile trwa kadencja oraz ilu posłów w nim zasiada.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Europarlamentu odbyły się 9 czerwca. Wyborcy z całej Polski udali się do urn, by wybrać posłów i posłanki, którzy przez kolejną kadencję będą reprezentować nasz kraj. Znamy oficjalne wyniki PKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego z woj. dolnośląskiego i opolskiego okręg nr 12. Tak głosowali mieszkańcy. Zobacz poniżej, jak się prezentują wyniki: Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 27,11% (310 544 głosów)

Michał Paweł DWORCZYK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 10,82% (123 908 głosów)

Anna Elżbieta ZALEWSKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 9,45% (108 305 głosów)

Beata Agnieszka KEMPA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 7,54% (86 395 głosów)

Stanisław TYSZKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 6,89% (78 954 głosów)

Krzysztof Jan ŚMISZEK - KKW LEWICA: 6,14% (70 363 głosów)

Andrzej BUŁA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 5,76% (65 967 głosów)

Sylwia Alina BIELAWSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 2,71% (30 995 głosów)

Marta Anna CZECH - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 2,12% (24 299 głosów)

Anna Maria ŻABSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1,59% (18 260 głosów)

Danuta JAZŁOWIECKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1,5% (17 193 głosów)

Kamil BORTNICZUK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 1,39% (15 902 głosów)

Jarosław DUDA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1,35% (15 496 głosów)

Róża Maria GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 1,24% (14 202 głosów)

Ryszard Jerzy PETRU - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 1,03% (11 822 głosów)

Paweł Jarosław GANCARZ - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,84% (9 583 głosów)

Marta Magdalena STOŻEK - KKW LEWICA: 0,79% (9 035 głosów)

Grzegorz Adam PŁACZEK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,78% (8 927 głosów)

Karolina HOŁOWNIA-TWARDOWSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,76% (8 686 głosów)

Agnieszka Anna SOIN - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,76% (8 667 głosów)

Ryszard Jakub WILK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,68% (7 748 głosów)

Anna Maria KOŁODZIEJ - KKW LEWICA: 0,64% (7 334 głosów)

Emilian Stanisław BERA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,56% (6 466 głosów)

Piotr Daniel DRZEWIECKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,51% (5 867 głosów)

Szymon Marek POGODA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,46% (5 268 głosów)

Małgorzata Helena SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA - KKW LEWICA: 0,37% (4 228 głosów)

Krzysztof Stanisław MRÓZ - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,33% (3 741 głosów)

Maciej Janusz PIOTROWSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,33% (3 741 głosów)

Robert MAŚLAK - KKW LEWICA: 0,33% (3 726 głosów)

Iwona POROWSKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,32% (3 614 głosów)

Oskar Przemysław KIDA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,31% (3 505 głosów)

Edyta Jolanta OWCZAREK-PRĘDA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,3% (3 421 głosów)

Justyna Magdalena WALKER - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,29% (3 349 głosów)

Krzysztof Marek DOMAGAŁA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,25% (2 914 głosów)

Aleksandra Maria KIEPURA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,23% (2 691 głosów)

Joanna Barbara BRONOWICKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,23% (2 667 głosów)

Paulina Joanna KLIMEK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,23% (2 591 głosów)

Marcin Krzysztof OSZAŃCA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,22% (2 553 głosów)

Robert Sebastian GRZECHNIK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,2% (2 317 głosów)

Urszula OSIPIŃSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,2% (2 270 głosów)

Magdalena Anna ZIUBRAK - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,2% (2 239 głosów)

Arkadiusz SIKORA - KKW LEWICA: 0,17% (1 936 głosów)

Piotr Paweł FITOWSKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,17% (1 899 głosów)

Grzegorz PECZKIS - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,16% (1 844 głosów)

Dorota Elżbieta WĘGRZYN - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,14% (1 590 głosów)

Edyta Barbara PAWŁOWSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,13% (1 469 głosów)

Norbert Jerzy CZARNEK - KW POLEXIT: 0,12% (1 324 głosów)

Katarzyna Elżbieta LUBINIECKA-RÓŻYŁO - KKW LEWICA: 0,11% (1 314 głosów)

Sylwia Maria ZAKRZEWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,11% (1 281 głosów)

Dorota Jadwiga PAWNUK - KKW LEWICA: 0,11% (1 279 głosów)

Ryszard Stanisław SKAWIŃSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,11% (1 264 głosów)

Katarzyna Marta ZAJDEL - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,11% (1 260 głosów)

Beata Małgorzata MOSKAL-SŁANIEWSKA - KKW LEWICA: 0,11% (1 257 głosów)

Mateusz Robert KASPRZAK - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,11% (1 250 głosów)

Alicja DROBISZ - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,1% (1 127 głosów)

Arkadiusz Paweł ROJEWSKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,08% (968 głosów)

Paweł Jan KAMPA - KKW LEWICA: 0,08% (890 głosów)

Damian Arkadiusz CHAŁOŃ - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (601 głosów)

Sergiusz BUKOWSKI - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (576 głosów)

Krzysztof Andrzej KASPEREK - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (532 głosów)

Marzena Joanna TOMASZCZAK - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,04% (500 głosów)

Roksana Natalia SURMIAK - KW POLEXIT: 0,02% (274 głosów)

Mariola Stanisława SZATAN - KW POLEXIT: 0,02% (262 głosów)

Krzysztof KUCHARSKI - KW POLEXIT: 0,02% (256 głosów)

Dariusz Andrzej SKÓRA - KW POLEXIT: 0,01% (165 głosów)

Rafał Włodzimierz BŁOŃSKI - KW POLEXIT: 0,01% (163 głosów)

Magdalena Stanisława TELESIEWICZ - KW POLEXIT: 0,01% (141 głosów)

Mariusz Melchior GRUDZIEŃ - KW POLEXIT: 0,01% (129 głosów)

Lidia Anna GIL-SOBCZYK - KW POLEXIT: 0,01% (129 głosów)

Jolanta Maria MAJCHROWSKA - KW POLEXIT: 0,01% (92 głosów)

Wybór posłów i posłanek do Europarlamentu

Państwa członkowskie mogą mieć swoje zasady dotyczące organizowania wyborów. Jednak niektóre z nich są takie same dla wszystkich. Europosłowie są wybierani przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję. Wybory są powszechne i tajne. Wszystkie państwa stosują proporcjonalny system wyborczy, który polega na tym, że mandaty dzielone są odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce wygląda to tak, że kandydat, który z danej listy wyborczej uzyska najlepszy wynik, ma kluczowy udział w ostatecznym podziale mandatów.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Parlament Europejski – co to jest?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej i jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Członkowie PE wybierani są przez obywateli państw należących do UE w wyborach bezpośrednich. Kadencja Europarlamentu trwa pięć lat. Oficjalną siedzibą PE jest Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Znajdują się tam także komisje parlamentarne i biura poselskie. Zaplecze techniczne znajduje się w Luksemburgu.

Ilu posłów jest wybieranych do Europarlamentu?

W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego wybierano 705 posłów europosłów. W wyborach 2024 roku do PE liczba posłów została zwiększona do 720. Francja, Hiszpania i Holandia dostała po dwa dodatkowe mandaty. Natomiast Austria, Dania, Belgia, Polska, Finlandia, Słowacja, Irlandia, Słowenia i Łotwa otrzymała po jednym dodatkowym mandacie.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Europarlamentu?

Do Parlamentu Europejskiego obowiązuje 5% próg wyborczy. Oznacza to, że podział mandatów obowiązuje te komitety wyborcze, które przekroczą go w skali kraju.

Kadencja Europarlamentu

Europarlament wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję.

Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

