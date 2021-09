Znaleźli całe kartony Popularnych i Sportów. Ludzie się o nie zabijają

Popularne, Sporty, Carmeny - każdy palacz w PRL-u znał te marki papierosów. Na facebooku pojawiła się oferta sprzedaży 100 paczek papierosów tych marek. Sprzedający wycenił jedną paczkę na 35 zł i zaznaczył, że chce sprzedać od razu całość. Pojedyncze paczki papierosów można kupić np. w popularnym serwisie aukcyjnym w cenach zaczynających się od 18 zł. W tym przypadku zdziwienie budzi jednak wielkość znaleziska.

- Wczoraj zadzwoniła do mnie pani, która miała do pozbycia się rzeczy po rodzicach - mówi Daniel Drozdek-Chmielewski o tym, jak trafiło do niego nietypowe znalezisko. - Jedną paczkę otworzyliśmy i dałem do spróbowania mojemu tacie, który jest starym palaczem. Mówi, że pamięta smak tych papierosów, ale w porównaniu do dzisiejszych papierosów siła tego tytoniu jest bardzo duża - opowiada Drozdek-Chmielewski. Warto jednak przypomnieć, że papierosy - z każdej epoki - silnie uzależniają i szkodzą zdrowiu.