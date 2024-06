Zmarł Jan Szurmiej, wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Składamy wyrazy współczucia

"Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Jana Szurmieja – reżysera, inscenizatora, choreografa i aktora, od 2020 roku dyrektora artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wcześniej wielokrotnie tworzył spektakle na wrocławskich scenach. Miał w swoim dorobku ponad sto realizacji reżyserskich, a także wiele ról filmowych i teatralnych. Był twórcą wielokrotnie nagradzanych przedstawień, bijących rekordy popularności u szerokiej widowni w kraju i za granicą. Był także znawcą kultury żydowskiej, wiele swoich spektakli poświęcił właśnie jej. Związany artystycznie między innymi z teatrami Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdyni i Szczecina. Laureat licznych nagród w kraju i za granicą" - czytamy w komunikacie.

Informację potwierdził Teatr Polski we Wrocławiu, z którym przez lata współpracował Szurmiej.

Odszedł Jan Szurmiej

Jan Szurmiej to znany polski reżyser teatralny, scenarzysta i aktor, który od 2021 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu. Urodził się 2 marca 1946 roku w Chełmie. Jest synem Szymona Szurmieja, wybitnego aktora i reżysera żydowskiego pochodzenia, co miało duży wpływ na jego zainteresowania artystyczne.