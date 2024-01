Zimowe porządki w Lubinie. Piąty piłkarz opuścił szeregi KGHM Zagłębia Lubin

Bardzko krótko trwała przygoda Mikkela Kirkeskova z KGHM Zagłębiem Lubin. Duński lewy obrońca rozwiązał konrakt z Miedziowymi za porozumieniem stron. To piąty piłkarz, który tego lata opuścił szeregi Zagłębia.

Transfery Zagłębia Lubin: 5 ubytków, 0 wz.mocnień

KGHM Zagłębie Lubin od piątku trenuje na zgrupowaniu w tureckim Belek. W kadrze na obóz zabrakło m.in. Jarosława Jacha i Mikkela Kirkeskova. Ten pierwszy w zasadzie od początku kadencji Waldemara Fornalika nie cieszył zbyt dużym uznaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Cały obecny sezon spędził w drugoligowych rezerwach. Nie było widać perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy, dlatego wychowanek lubinian, który w lipcu 2022 roku wrócił do Zagłębia, udał się na wypożyczenie do pierwszoligowej Wisły Płock. Jach ma w Lubinie kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku, więc możliwe, że latem wróci do Zagłębia Miedziowego.

Latem walczył o niego Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin. Teraz szuka klubu

To nie koniec transferów wychodzących. W weekend KGHM Zagłębie Lubin opuścił jeszcze jeden obrońca - Mikkel Kikreskov. Doświadczony Duńczyk latem przebierał w ofertach. Po tym jak w 2019 roku został mistrzem Polski z Piastem Gliwice, przeniósł się do występującego w 2. Bundeslidze Holstein Kiel i grał tam ze sporym powodzeniem.

30 czerwca 2023 roku skończył mu się w Niemczech kontrakt i był do wzięcia za darmo. Mocno o jego podpis zabiegał m.in. Śląsk Wrocław, ale mówiło się też o zainteresowaniu z Półwyspu Arabskiego. Kiedy był już bliski porozumienia z WKS-em, do gry wkroczyli "Miedziowi", przebijając ofertę Śląska. Skuszony lepszymi zarobkami Kikreskov ostatecznie wybrał Zagłębie. Nie bez znaczenia była też postać Fornalika, z którym sięgał w Gliwicach po mistrzostwo. Jego przygoda na Dolnym Śląsku trwała jednak bardzo krótko. Rozegrał zaledwie dziewięć spotkań i prezentował się znacznie poniżej oczekiwań. Dopiero teraz okazało się, że wpływ na to miały sprawy osobiste. W telegraficznym skrócie: żona Kirkeskova nie dostała zgody w firmie, w której pracuje, na przeprowadzkę do Polski. Przez to piłkarz nie był w stanie w pełni skupić się na futbolu, dręczyło go to i od dłuższego czasu miał sygnalizować chęć polubownego rozstania.

- Mikkel wyszedł z wnioskiem o rozwiązanie kontraktu, a klub zdecydował się do tego przychylić. Sytuacja rodzinna nie pozwoliła mu w pełni skupić się na reprezentowaniu naszych barw. Mikkel zachował się fair, ponieważ już od dłuższego czasu komunikował o chęci rozwiązania umowy i w całości zrzekł się pozostałej wartości kontraktu. W pełni rozumiemy jego sytuację, dziękujemy i życzymy powodzenia - powiedział cytowany przez oficjalną stronę klubu Piotr Burlikowski, dyrektor pionu sportowego Zagłębia.

Kirkeskov i Jach to kolejno 4. i 5. piłkarz, który tej zimy wyjechał z Lubina. Wcześniej na definitywny transfer do pierwszoligowego Motoru Lublin zdecydował się Kamil Kruk, Gruzin Tornike Gaprindaszwili został wypożyczony na pół roku do Arki Gdynia, a grający głównie w rezerwach (choć mający na koncie debiut w ekstraklasie) Kacper Masiak podpisał trzyletnią umowę... z Rakowem Częstochowa. Aktualny mistrz Polski widzi w nim wartościowe wzmocnienie swoich, 3-ligowych rezerw, lecz dostrzega także w 19-latku potencjał na grę w ekstraklasie.

Andrzej Padewski: o Kuleszy, alkoholu na zgrupowaniach i konieczności zmian w PZPN-ie

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!