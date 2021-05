Zbiorniki na ścieki jak tajne laboratorium. Mieszkańcy są pod wrażeniem!

Potężne zbiorniki przy ulicy Długiej 67 są budowane od marca ubiegłego roku i ostatnio przeszły próbę szczelności, dzięki czemu można było przystąpić do montażu szkieletu kopuły.

Wcześniej zbiornik przeszedł pozytywną próbę szczelności. W tym celu wykorzystaliśmy wodę z Odry, którą następnie przelewaliśmy i wykorzystywaliśmy do wykonania prób szczelności na pozostałych zbiornikach. One również zakończyły się sukcesem. Obecnie trwa montaż paneli kopuły na Zbiorniku II - wyjaśnia Piotr Błahut z MPWiK.

Kopuła jest aluminiowa, jej lekka konstrukcja widoczna jest już z daleka i mieszkańcom przypomina tajne laboratorium. To, co jest widoczne to tylko szkielet, przestrzenie tej konstrukcji mają być wypełnione panelami aluminiowymi w kształcie trójkątów, co ma tworzyć szczelną i hermetyczną kopułę, po to by przykre zapachy nie ulatniały się w okolicy.

Przy ulicy Długiej 67 mieściła się dotychczas przepompownia, skąd ścieki trafiały do oczyszczalni na Janówku. Do oczyszczalni trafia zarówno woda opadowa jak i ścieki komunalne, które przy obfitych opadach deszczu kumulują się i powodują, że oczyszczalnia działała na granicy możliwości. Aktualna inwestycja ma na celu zbieranie wody z gwałtownych opadów i przechowywanie jej po to, by odciążyć oczyszczalnię na Janówku i przesyłać przetrzymaną w zbiornikach wodę, kiedy nie będzie już tak dużego obciążenia.