Zamknięto przejście przez mosty Pomorskie. Urzędnicy obiecywali co innego...

15 stopni we Wrocławiu. Uwaga, to ostatnia tak "chłodna" noc [OSTRZEŻENIE METEO]

Zapowiadane od kilku dni upały już dotarły do Wrocławia. W czwartek od godziny 13 zaczęło obowiązywać ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla powiatu wrocławskiego. To ostrzeżenie drugiego (w trzystopniowej skali) stopnia przed upałami. Jest ważne aż do poniedziałku, do godziny 20. Okazuje się, że noc z czwartku na piątek będzie ostatnia tak "chłodną".