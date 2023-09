Zamknięto największy most w Ogrodzie Japońskim. Pękł filar, czy konstrukcja grozi zawaleniem?

Do odwołania został zamknięty drewniany i największy most w Ogrodzie Japońskim. Okazało się, że pod mostem Yumedono Bashi jest pęknięty jeden filar podtrzymujący kładkę.

-Specjaliści muszą przyjrzeć się nie tylko tej konkretnej usterce, ale ocenić także całą konstrukcję, jej stan techniczny i resztę podpór. Za wcześnie jest by mówić teraz o jakichś terminach. Ponieważ ze względów bezpieczeństwa naszych gości nie możemy tylko czekać, to do odwołania zamknęliśmy ten nasz obiekt. Prosimy stosować się do informacji i oznakowania – mówi Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Filar, przez który został zamknięty most, uległ degradacji, najprawdopodobniej z powodu obniżania się i zwiększania poziomu wody w stawie. Podpory raz są dość głęboko zanurzone, a raz wystawione na słońce lub mróz. Co powoduje pracę tego drewna, a to w konsekwencji prowadzi do zużycia.