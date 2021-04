Zagłębie Lubin - Wisła Kraków. Czy KGHM Zagłębie Lubin w końcu wygra trzeci mecz z rzędu? (Gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja, na żywo)

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków (Gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja, na żywo)

Zagłębie Lubin notuje kolejny co najwyżej przeciętny sezon. Choć były momenty, w których wydawało się, że „Miedziowi” będą w stanie powalczyć o prawo do gry w europejskich pucharach, to jednak klub nie poradził sobie z odejściami Bartosza Białka, Damjana Bohara czy nawet Bartosza Kopacza.

Największym grzechem Miedziowych jest brak regularności. Po dwóch lepszych spotkaniach przychodziły trzy słabsze, a to drużyna pokonała znacznie mocniejszego na papierze rywala, a to zremisowała z walczącym o utrzymanie beniaminkiem.

Nie jest to jednak tylko i wyłącznie wina obecnego trenera Martina Ševeli, ponieważ Zagłębie nie potrafi wygrać trzech z rzędu spotkań w ekstraklasie od końcówki sezonu 2016/2017. To - mając na uwadze ambicje klubu z Zagłębia Miedziowego - jest powodem do wstydu i poważniejszego zastanowienia.