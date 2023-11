Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 1:1. Miedziowi skarceni za minimalizm, tylko remis z Widzewem. Zobacz bramki

Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 1:1

Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin do sobotniego starcia przed własną publicznością przystępowali podwójnie zmotywowani. Przede wszystkim podopieczni Waldemara Fornalika chcieli przerwać serię czterech z rzędu porażek (w tym w Fortuna Pucharze Polski) i pięciu spotkań bez wygranej. Poza tym na trybunach Stadionu Zagłębia zasiadło ponad 7 tys. widzów, którzy przygotowali specjalną oprawę z okazji Święta Niepodległości.

W odpowiedzi znakomitą okazję po zagraniu Serhija Bułecy miał Mateusz Wdowiak, który fantastycznie opanował piłkę na piątym metrze, ale nie zdołał oddać celnego strzału. Do przerwy żadna ze stron - nie licząc nieuznanego gola Sáncheza - nie oddała nawet celnego strzału.

Po zmianie stron Zagłębie grało nieco odważniej. W 55 min Dawid Kurminowski padł w polu karnym Widzewa jak rażony piorunem i trzymał się za nogę. Początkowo jego starcie z Mateuszem Żyro nie wyglądało na faul obrońcy Widzewa, ale sędzia Daniel Stefański został wezwany do monitora przez sędziów z VAR-u. Po trwającej kilka chwil analizie dopatrzył się nieprzepisowego kontraktu ze strony Żyry i wskazał na "wapno".

Już w trakcie analizy trener Fornalik osobiście wskazał, że do karnego ma podjeść Damian Dąbrowski. Kapitan Miedziowych kopnął w środek bramki i choć Henrich Ravas rzucił się w swoją prawą stronę, to zdołał odbić nogami piłkę. Dopadł do niej jednak Wdowiak, który uprzedził biegnącego równo z nim Kurminowskiego i skutecznie dobił strzał Dąbrowskiego.