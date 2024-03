Wystawa kotów rasowych we Wrocławiu. Kocie piękności w hali Orbita. Jest też kot-wilkołak! | ZDJĘCIA

Wystawa kotów rasowych we wrocławskiej Orbicie

W hali Orbita odbywa się właśnie międzynarodowa wystawa kotów rasowych. Można obejrzeć rasowe okazy kotów burmskich, bengalskich, północnoamerykańskich, syjamskich czy orientalnych. Wśród niepospolitych ras są również koty święte birmańskie, "UFO" rex, bezwłose Sfinksy czy koty-wilkołaki z rasy Lykoi. Choć wyglądają nieco upiornie, nie ma się co ich bać. "To kocie wilkołaki o gołębim sercu" - mówią ich pasjonaci. Nie zabrakło też kotów domowych, czyli popularnych dachowców.

Jak ocenia się koty na wystawach?

Często sędziowie sporządzają również pisemne opinie na temat każdego ocenianego kota, wskazując jego mocne i słabe strony, aby hodowcy mogli lepiej zrozumieć, co mogą poprawić.

Każdy hodowca musi przynieść swojego kotka do stolika sędziowskiego i na koniec otrzymuje certyfikat czy też nagrodę. Najwiekszym wyróżnieniem jest tytuł "Ex" (z ang. excellent), który otrzymuje tylko jeden, najlepszy kociak w danej grupie kolorystycznej i wystawowej. "CAC" to tytuł championa, natomiast tytuł "BIV" to wyróżnienie wystawowe.