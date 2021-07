Wypadek rowerzystki w centrum Wrocławia. Kobieta w stanie krytycznym, poszukiwani świadkowie

Rowerzystka jechała wczoraj około godziny 20 tej od strony mostu Grunwaldzkiego do przejścia podziemnego pod placem Społecznym. Do nieszczęśliwego wypadku lub zderzenia z innym rowerzystą – to wyjaśnia policja i prokurator – miało dojść na zjeździe do podziemnego przejścia (od strony ulicy Mazowieckiej). 60-latka, która trafiła do szpitala przy ulicy Borowskiej jest nieprzytomna, a jej stan lekarze określili jako krytyczny.

Syn rowerzystki z którym rozmawialiśmy podejrzewa, że w jego mamę uderzył inny rowerzysta, który – jak podobno tuż po zdarzeniu mówili świadkowie – w tym samym czasie miał zjeżdżać do tunelu pod placem Społecznym.