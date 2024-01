Wypadek pod Wrocławiem. Kierowca wjechał w latarnię. Poszkodowane jest 3-letnie dziecko

- Na pasie ruchu w kierunku Kamieńca Wrocławskiego kierujący samochodem marki Peugeot, prawidłowo wykonywał manewr omijania dwóch pojazdów - śmieciarki i osobówki. Z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał do lewej krawędzi jezdni i uderzył w przydrożną latarnię. Pomocne, oprócz oświadczenia świadków, mogą być nagrania, które obecni na miejscu funkcjonariusze będą sprawdzać. W peugeocie kierujący podróżował z 3-letnim synem. Udał się z nim do szpitala na profilaktyczne badania - mówi "Gazecie Wrocławskiej" mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu.