Wypadek na ul. Przyjaźni we Wrocławiu. BMW staranowało śmietnik, zaparkowane samochody i miejskie hulajnogi

Chwilę po wypadku kierująca BMW powiedziała naszemu reporterowi, że "nie wie, co się stało". Twierdzi, że straciła panowanie nas autem, "nie mogła puścić gazu, samochód sam jechał". W miejscu wypadku jest porozrzucanych mnóstwo śmieci z przewróconego kontenera. Na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń.

Do wypadku doszło w czwartek (12 października) przed godz. 13 . Kobieta w BMW wyjeżdżała z parkingu pobliskiej przychodni lekarskiej przy ul. Krzyckiej. Zamiast skręcić na ulicę, pojechała prosto, najpierw przez skwer zieleni, następnie torowisko tramwajowe, przejście dla pieszych i chodnik. Skosiła słupki odgradzające jezdnię od chodnika, po czym z impetem uderzyła w duży, metalowy kontener z odpadami wielkogabarytowymi i zaparkowane hulajnogi. Zatrzymała się na zaparkowanych samochodach.

W momencie gdy doszło do zdarzenia na chodniku i drodze osiedlowej szli piesi. W ostatniej chwili zdążyli odskoczyć.

BMW staranowało śmietnik, zaparkowane samochody i miejskie hulajnogi Jarosław Jakubczak/Polska Press

Na miejscu pracuje policja, która ustala okoliczności zdarzenia. Wbrew temu co mówi kobieta, wszystko wskazuje na to, że do zdarzenia nie doszło z powodu wady samochodu. BMW o mocy ponad 300 koni wpadło w poślizg na mokrej od deszczu nawierzchni.

Tu doszło do wypadku:

