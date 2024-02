Wypadek na drodze S8 tuż pod Wrocławiem. Kierowca BMW uwięziony w pojeździe, korek sięga AOW

Do zdarzenia doszło na ekspresowej S8, pomiędzy węzłami Wrocław Psie Pole i Łozina. Po zderzeniu ciężarówki z BMW, kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem. Auto uderzyło w bariery po prawej stronie jezdni i przewróciło się na bok.

Zgodnie z relacją naszego reportera, który znajduje się na miejscu wypadku, mężczyzna został uwięziony w pojeździe, na szczęście udało się go wydostać. Ratownicy przewieźli go do szpitala z licznymi obrażeniami ciała, w tym połamanymi kończynami. Jest przytomny.

Na miejscu wypadku znajdują się służby ratunkowe. Początkowo jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana. Policja kierowała kierowców objazdem przez łącznik Długołęka (DW 372). Około godz. 11.30 lewy pas został otwarty.

Korek w stronę Warszawy ma obecnie 6 km. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia zakończą się dopiero po godzinie 13.00.