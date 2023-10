Wypadek na AOW przy węźle Wrocław Północ. Korek ma ponad 7 km. Duże utrudnienia także na A4

Do zdarzenia na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia doszło przed godziną 15;40 w czwartek (12 października). Na 22. kilometrze pomiędzy Węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Północ, na jezdni w kierunku A4, samochód osobowy uderzył w barierki. Na skutek wypadku, infrastruktura drogowa została uszkodzona.

Ze względu na to zdarzenie na trasie AOW powstał ogromny korek. Zator ma 7,5 kilometra i ciągnie się do węzła Pawłowice. Kierowcy stoją również na przeciwległym pasie. Wyłączony z ruchu jest lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym, awaryjnym i dopiero co zwolnionym – środkowym.

Utrudnienia dla kierowców

Google Maps

Na autostradzie A4 ze względu na duże natężenie ruchu w kierunku Wrocławia, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Korki występują pomiędzy Bielanami Wrocławskimi, a Kątami Wrocławskimi i Udaninem, a Kostomłotami.