Kobieta przewróciła się jadąc motocyklem po Wrocławiu. Prowadziła po alkoholu!

- Policjanci prowadzą czynności na miejscu zdarzenia, następnie pojadą do szpitala, gdzie została odwieziona motocyklistka. Wstępne badanie wykazało, że kobieta miała blisko pół promila alkoholu we krwi - informuje komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Do wypadku doszło w czwartek, 18 kwietnia około godzinny 15:00, na ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Prądzyńskiego we Wrocławiu. Kobieta jadąca motocyklem straciła panowanie nad maszyną i przewróciła się. Została zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Na miejscu wypadku są policjanci. Wstępnie wiadomo, że kobieta prowadziła motocykl w stanie po spożyciu alkoholu!

Przypominamy i przestrzegamy: Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza), to jest to stan po spożyciu alkoholu. Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy.