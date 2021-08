Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 20.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (20.08 2:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat trzebnicki

Szewce ulica Nowa

od 19.08 godz. 23:10 do 20.08 godz. 12:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Legnica

Legnica ul. Rzeczypospolitej nr 6b, 6c, 6d

25.08 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Uczniowska 21.

25.08 od godz. 9:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Pomorska 4.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Kminkowa od 17 do 39 nieparzyste i dz. 8/3, Tymiankowa dz. 13/2-9, dz. 10/2-9, Byczyńska od 3 do 31 i od 4 do 30.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Plac Św. Macieja 11.

23.08 od godz. 8:00 do 12:00

Wrocław Śródmieście: Spółdzielcza od 2 do 22 parzyste.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00