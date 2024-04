Bez prądu i wody po świętach wielkanocnych we Wrocławiu. Na liście kilkadziesiąt adresów! Sprawdź!

Tutaj nie będzie wody i prądu we Wrocławiu. Sprawdź!

Problemy z brakiem wody zaczną się już 2 kwietnia, we wtorek. Tutaj nie będzie jej m.in. na ul. Pomorskiej czy Gajowickiej. Wszystkie wyłączenia bieżącej wody są związane z pracami prowadzonymi na sieciach wodociągowych. Prąd nie będzie dostarczany przez około 9 godzin na ulice znajdujące się na Krzykach, Psim Polu, Śródmieściu, Fabrycznej - w dniach od 3 do 5 kwietnia.

Wrocław - awaria prądu. Dlaczego nie ma prądu?

Wrocław: Awaria wody. Nie ma wody w mieszkaniu. Dlaczego?

We Wrocławiu dostawą wody do mieszkań i domów zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (MPWiK). Przerwa w dostawie wody może być spowodowana awarią sieci, którą trudno przewidzieć. Do najpopularniejszych przyczyn awarii wodociągów należą złe materiały z których zbudowana jest sieć, jej wiek, zbyt duże ciśnienie wody, zmiana prędkości w przesyle wody, nadmierny ruch uliczny i zmieniające się warunki pogodowe.