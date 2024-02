Wydarzenia na weekend 2-4 lutego we Wrocławiu. Będą muzyka, tańce, latanie dronem i mecze piłkarskie! Michał Perzanowski

Co wydarzy się w ten weekend we Wrocławiu? Sprawdźcie najciekawsze wydarzenia! Większość z nich jest darmowa

We Wrocławiu, w pierwszy weekend lutego, powodów do narzekań nie mogą mieć fani sportów, koncertów i mocnych wrażeń. Piłkarze Śląska wracają do gry po obozie przygotowawczym, w Starym Klasztorze świętujemy urodziny Boba Marleya, w Światłach bawimy się do hitów z czasopisma "Bravo", a w Bielanach Wrocławskich odbędą się targi retro. Sprawdź całą listę wydarzeń!