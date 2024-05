Dzika przyroda, tajemnicze ruiny i urokliwe zabytki. To wszystko znajdziesz w Jelczu-Laskowicach! Dojazd z Wrocławia zajmuje 30 minut

Planując krótki urlop pod Wrocławiem warto rozważyć wyjazd do Jelcza-Laskowic. Miejscowość, położona mniej niż 30 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska, to idealne miejsce na wycieczkę rowerową, spacer z piknikiem i poznawanie zaskakujących historii naszego regionu.

Pałac i ruiny zamku w Jelczu-Laskowicach

W podobnym czasie został wzniesiony książęcy Zamek na Wodzie w Jelczu, którego historia sięga XIII wieku. To właśnie stąd awanturniczy książę legnicki porwał swojego bratanka, księcia wrocławskiego Henryka IV Prawego, co doprowadziło do krwawej bitwy pod Stolcem. Ruiny kryją się za krzewami, drzewami i bluszczem, co tworzy wyjątkowy klimat. Na trasie zostały zamieszczone drogowskazy oraz tablice informujące o zabytku.

