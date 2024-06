Wychowanek Śląska Wrocław wrócił na Dolny Śląsk. Jakub Wrąbel bramkarze Miedzi Legnica

- W końcu udało mi się trafić do Miedzi, bo zawsze było mi blisko do legnickiego klubu. Jestem z Wrocławia, a tam kibice są nastawieni do Miedzi przyjaźnie i bardzo się z tego cieszę. Widzę, że drużyna na najbliższy sezon jest fajnie budowana i liczę, że powalczymy o jak najwyższe cele - powiedział Wrąbel po podpisaniu dwuletniej umowy z klubem znad Kaczawy.