Wrocław w roku 1994 - tak nasze miasto wyglądało dokładnie 30 lat temu. To jak podróż do innej epoki!

Rok 1994 we Wrocławiu

Przedstawiamy dziś 20. wyjątkowych fotografii Wrocławia, które minione trzy dekady przeleżały w naszych archiwach. Są to zdjęcia dokładnie dokumentujące jak i czym żyła wówczas stolica Dolnego Śląska. Na zdjęciach Wrocławia z 1994 roku najdziemy m.in.:

spalony budynek teatru,

legendarny Kalogródek,

synagogę pod Białym Bocianem,

i wiele więcej!

To był ważny rok dla Wrocławia. To właśnie w 1994 roku zakończyła się budowa nowego dworca autobusowego. Ten proces trwał bagatela... ok. 20 lat. Kibice żużla pamiętają zapewne, że Sparta obroniła mistrzowski tytuł. Odsłonięto również pomnik Konstytucji 3 Maja przy wejściu do Panoramy Racławickiej.