Wybory we Wrocławiu. Niejednoznaczne zwycięstwo Jacka Sutryka. W dwóch komisjach Izabela Bodnar wygrała... jednym głosem!

- Pragnę podziękować za to zaufanie, które jest dla mnie wielkim zaszczytem i zobowiązaniem. Wrocław przez wiele lat miał szczęście do wielkich prezydentów. Dzięki temu to miasto było symbolem sukcesu, postępu i wzorem dla innych. Poparcie prezydentów Dutkiewicza i Huskowskiego to silny głos w tej walce. To także jeden z wielu punktów zwrotnych w mojej kampanii wyborczej – mówiła "Gazecie Wrocławskiej" Izabela Bodnar, kandydatka na prezydenta Wrocławia z Trzeciej Drogi.