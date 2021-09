Wtargnął do mieszkania z gazem pieprzowym i okradł lokatorów Andrzej Zwoliński

Wrocławianin okradł lokatorów mieszkania w Śródmieściu, atakując ich gazem pieprzowym. pixabay

Napastnik uderzył na wrocławskim Śródmieściu. Jego łupem padły telefony komórkowe oraz...samochód. Policję zaalarmowali sami napadnięci i obrabowani. Kiedy usłyszeli, że ktoś zapukał do drzwi, otworzyli tej osobie, po czym do środka wszedł mężczyzna, który zaatakował ich gazem pieprzowym. Następnie zabrał należące do nich telefony komórkowe oraz kluczyki do auta zaparkowanego pod blokiem, po czym odjechał.