Wrocławskie MPWiK bez pozwolenia wylewało ścieki do Odry. Zawiadomiono policję

Po kontroli zawiadomienia trafiły na policję i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Mowa jest w nich o popełnieniu wykroczenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu - poinformowały Wody Polskie. Według Wód Polskich, wrocławska miejska spółka korzystając z kanalizacji burzowej bez pozwolenia wypuszcza do Odry, Ślęzy i Oławy mieszaniny ścieków i wód opadowych. Grożą za to grzywny lub nawet więzienie.

We Wrocławiu aktywnych jest 21 przelewów burzowych, ale spółka nie posiada pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z nich. Dodatkowo, tylko w dwóch przelewach dokonywana jest – według ustaleń regulatora – rejestracja ilości zrzuconych nieoczyszczonych ścieków komunalnych. Tylko w 2020 r. we Wrocławiu wykonano przez nie 48 zrzutów, a do Odry trafiło blisko 3 mln metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków.

Jak czytamy w komunikacie Wód Polskich, na podstawie kontroli zarządzono między innymi: