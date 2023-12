Wrocławski cud budowlany. Kładka w przejściu podziemnym! Bardzo potrzebna inwestycja

Przejście podziemne pod bardzo ruchliwym placem Strzegomskim, to bardzo mocno uczęszczane miejsce. W ciągu dnia przechodzą tędy tysiące wrocławian, pod warunkiem jednak, że udaje się to zrobić suchą stopą. Niestety, z tym jest coraz trudniej, bo woda w przejściu podziemnym gromadzi się już nie tylko po intensywnych opadach deszczu, co jeszcze byłoby zrozumiałem. Po oberwaniu chmury, nawet sprawna instalacja odwadniająca nie jest w stanie nadążyć z odprowadzaniem wody, jednak po ustaniu opadów, wszystko powinno działać.

Potężne rozlewisko pod placem Strzegomskim tworzy się już po teoretycznie, niewielkich opadach i utrzymuje się przez... kilka dni. Ktoś najwyraźniej zapomniał o bieżącym utrzymaniu i nie wyczyścił odwodnienia - chciałoby się powiedzieć. Kilka godzin pracy miejskich służb i po sprawie! Nic bardziej mylnego. Jezioro w przejściu podziemnym tworzy się już od około 10 lat! Niby wszyscy o tym wiedzą, ale na lepsze nie zmienia się nic...

Wrocław XXI wiek, przejście podziemne pod placem Strzegomskim. Dzięki drewnianym paletom, udało się rozwiązać problem tysięcy mieszkańców. Kładka w przejściu podziemnym, brzmi jak cud budowlany... Paweł Relikowski

No prawie nic! Nieznany projektant stworzył inwestycję, która pozwala pokonać przejście podziemne suchą stopą. Trzeba przyznać, że nie jest to technologia z kosmosu, ale bardzo skuteczna i tania. 10 europalet to koszt około 200 złotych, do którego trzeba dodać dowóz i koszt pracy, być może nawet drugie tyle. Efekt jest oszałamiający, można dotrzeć suchą stopą do wielu miejsc wokół placu, przystanków, biurowców, Dolmedu czy wreszcie własnego domu.