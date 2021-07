Burza we Wrocławiu. Intensywne opady i wyładowania atmosferyczne przyszły wieczorem [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że w czwartek dla Dolnego Śląska wydano ostrzeżenie pogodowe drugiego stopnia. Pomarańczowy alert mówił o silnym deszczu z burzami oraz gradzie. Była nawet mowa o możliwości pojawienia się trąby powietrznej.

Burza nad Dolnym Śląskiem. Tylko w czwartek 114 interwencji strażaków

Ostatecznie burzowe chmury zaczęły nadciągać nad nasz region od południowego-zachodu. Przyniosły intensywne opady deszczu, a lokalnie bardzo groźne wyładowania atmosferyczne. Strażacy mieli mnóstwo pracy przy usuwaniu skutków nawałnic. Jak informował nas oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP we Wrocławiu, do godz. 23:30 wozy strażackie wyjeżdżały aż 114 razy. Najwięcej bo po 15 interwencji odnotowano w powiatach wałbrzyskim i ząbkowickim. W powiecie wrocławskim oraz świdnickim było to po 13 wyjazdów.