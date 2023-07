Wojciech Dankiewicz: Kontuzja Pawlickiego sprawiła, że na maszynie Sparty pojawiła się rysa

ŻUŻEL. Ekspert Canal+ Wojciech Dankiewicz opowiedział nam, z jakimi konsekwencjami wiąże się złamanie nogi przez Piotra Pawlickiego, zawodnika Betardu Sparty Wrocław. – Trener Dariusz Śledź dysponuje hydrą, którą trudno pokonać nawet wtedy, gdy obetnie się jej jedną z głów. Kontuzja Piotra sprawiła, że na tej piekielnej machinie Sparty pojawiła się dość wyraźna rysa – mówi w rozmowie z nami Dankiewicz.

Jaki wpływ na siłę Sparty ma kontuzja Piotra Pawlickiego?

Uraz któregokolwiek z zawodników to problem dla każdego zespołu. Na papierze wydaje się, że Sparta, która ma ogromny potencjał w swoim składzie, nie odczuje tak mocno braku jednego z seniorów. Moim zdaniem jest to jednak błędne rozumowanie. Rozgrywki PGE Ekstraligi wchodzą w najważniejszy okres, do play-offów pozostały już tylko dwie kolejki. Nieobecność Piotra wpłynie na siłę wrocławskiej drużyny. To zawodnik, który jedzie naprawdę dobry sezon, a należy podkreślić, że w ekipie, w której są same gwiazdy, niełatwo zdobywa się punkty. Mimo tego Piotr zaliczył w tym roku bardzo dobre występy, dopisując sporo punktów do dorobku zespołu. Trener Dariusz Śledź dysponuje hydrą, którą trudno pokonać nawet wtedy, gdy obetnie się jej jedną z głów. Kontuzja Piotra sprawiła, że na tej piekielnej machinie Sparty pojawiła się dość wyraźna rysa.

Jak na brak Pawlickiego powinien zareagować trener Dariusz Śledź, jeśli chodzi o taktykę na kolejne spotkania w PGE Ekstralidze?

Najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawianie Bartłomieja Kowalskiego na pozycji młodzieżowca i wykorzystywanie go jako rezerwa zwykła. Dzięki takiemu manewrowi taktycznemu można łatać dziury w składzie. A że Kowalski to klasowy junior, nie zdziwię się, jeśli trener Śledź postawi właśnie na takie rozwiązanie.

Ile może potrwać przerwa od startów Pawlickiego?

Trudno mi powiedzieć, na ile skomplikowany jest to uraz, ale złamanie prawej nogi to niestety poważna kontuzja. Największym dramatem dla samego zawodnika jest fakt, że najprawdopodobniej przepadnie mu udział w ważnych zawodach indywidualnych, czyli Grand Prix Challenge, do którego się zakwalifikował. To ambitny żużlowiec, jest w tym sezonie w gazie i na pewno nie był pozbawiony szans, aby wrócić do cyklu Grand Prix w roli stałego uczestnika.

Problemy z kontuzjami miały w tym roku też inne drużyny w PGE Ekstralidze - Fogo Unia Leszno czy Platinum Motor Lublin. Do ścigania w tym drugim zespole wrócił już Dominik Kubera. Uraz Pawlickiego znacząco zwiększa szansę „Koziołków” na wygraną na Stadionie Olimpijskim 6 sierpnia?

Jeśli do jazdy wraca jeden z liderów, a mocne ogniwo w ekipie rywali wypada ze składu, szala na wadze na pewno trochę się przemieści. Myślę, że na zakończenie fazy zasadniczej we Wrocławiu Motor pojedzie mimo wszystko na luzie. „Koziołki” w ostatnich tygodniach mocno się rozpędzają. Z kolei Sparta niejednokrotnie męczyła się na swoim domowym torze. Drużyna z Lublina to aktualni mistrzowie Polski, którzy nie zamierzają żegnać się z tytułem, więc na pewno mogą sprawić Sparcie sporo problemów. Ponadto będą chcieli zrewanżować się za porażkę na swoim torze na początku sezonu. Żadne rozstrzygnięcie tego hitu we Wrocławiu nie będzie dla mnie zaskoczeniem. Myślę, że te dwa zespoły myślą już o fazie play-off, bo to w niej zapadną kluczowe rozstrzygnięcia. Chciałbym, żeby to wszystko rozgrywało się przy pełnych kadrach.

