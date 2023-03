Nowe uzdrowisko na Dolnym Śląsku. W Czerniawie-Zdroju powstanie dom zdrojowy, tężnie i pergola [ZDJĘCIA]

Salon zdrojowy w Czerniawie-Zdroju

Czerniawa-Zdrój to jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Odkąd przyłączono je do Świeradowa-Zdroju, pozostaje w cieniu większego kurortu. To się ma niedługo zmienić. Zagospodarowanych zostanie 1500 metrów nawierzchni.

"Za kilka dni ogłaszamy przetarg na wyłonienie wykonawcy. Ten projekt to wielka szansa dla uzdrowiska Czerniawa-Zdrój, które ma duży potencjał, szczególnie w wodach mineralnych. Mieć jeden kurort Świeradów-Zdrój to sukces, ale odbudować drugi Czerniawa-Zdrój, to już prawie samograj uzdrowiskowy" - napisał na Facebooku Roland Marciniak, burmistrz Świeradowa-Zdroju.

Co tam powstanie?

fontanna typu dry plaża

pogodynka

aranżowany potok górski

leżakownia na stoku

tężnia solankowa 15m x 6m

przeszklone pergole

nowe klimatyczne oświetlenie uliczne

prawie 2km ścieżek parkowych w 4,5 ha parku

Samorząd Świeradowa-Zdroju zdobył na te inwestycje 11 mln zł. Pieniądze pochodzą z programu Polski Ład. 2 mln złotych dołoży gmina.