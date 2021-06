Więcej pieniędzy dla Dolnego Śląska! Ile dostaniemy z budżetu unijnego?

Województwa pogodzone

Do Polski w latach 2021-2027 trafi około 76 mld euro: 72,2 mld euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Prawie 40 procent tej kwoty, czyli 28,2 mld euro dostaną do samorządów województw, które będą decydować, na co wydać te pieniądze. Wcześniej, w styczniu tego roku, ministerstwo podzieliło 3/4 przeznaczonego dla samorządów budżetu.