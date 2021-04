Wezwali policję do pijanego kierowcy. Z zemsty spalono im mieszkanie, mordując cztery osoby

Przez wiele lat pożar traktowano jako wypadek. Śledztwo w tej sprawie – wszczęte w 2007 roku – umorzono. Dopiero niedawno policjanci z CBŚP i prokuratorzy z wrocławskiego wydziału Prokuratury Krajowej, wrócili do tej sprawy. Ustalili, że było to morderstwo. Wykonawcy - Andrzeja A. ps. „Gilos”, Tomasza M. ps. „Bambo” oraz Damiana N. ps. „Mietek” – zostali oskarżeni o udział w zabójstwie.

Zdaniem prokuratury działać mieli na zlecenie. Choć nie wiemy, czy da się to jednoznacznie i wiarygodnie udowodnić. Według naszych informacji domniemany zleceniodawca już nie żyje. Jak się dowiadujemy, mężczyzna ten uczestniczył w towarzyskim spotkaniu, w którym uczestniczyli też domownicy ze Św. Wincentego – dwaj bracia. Doszło do szarpaniny, pijany mężczyzna uderzył kobietę, uczestnicząca w spotkaniu. Potem wsiadł za kierownicę i odjechał. Wezwano policję. Z ustaleń śledztwa wynikać ma, że tragiczna śmierć czwórki domowników, to zemsta za ów incydent. W pożarze zginął jeden z braci. Drugi przeżył, bo tego wieczora nie było go w domu.

Prokuratura twierdzi, że pijany kierowca zlecił podpalenie swoim znajomym gangsterom, handlującym narkotykami: Gilosowi i Bambo. Ci, na wykonawców dwóch wybrali swoich dilerów. Jednym z nich miał być Damian N. ps. „Mietek”. Drugi z mężczyzn nie został dotąd zatrzymany. Przebywa w Niemczech i odsiaduje wyrok w tamtejszym więzieniu. Wrocławska prokuratura wystąpiła o jego ekstradycję do Polski.