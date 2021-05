Weekend dwojakich emocji dla Czugunowa. Zmarzlik nie zwykł oglądać pleców rywali (PODSUMOWANIE MECZU SPARTA – STAL)

Bartosz Zmarzlik przyjechał na Stadion Olimpijski z kosmiczną wręcz średnią biegopunktową – 2,905. Tymczasem już od pierwszych biegów podopieczni Dariusza Śledzia zaczęli psuć mistrzowi globu jego statystyki. Okazało się, że nawet pod nieobecność Woffindena szkoleniowiec „Spartan” może mieć do dyspozycji aż trzech żużlowców, którzy prezentują najwyższy światowy poziom. O klasie Artioma Łaguty (15+1) i Macieja Janowskiego (13+1) nikogo z obserwatorów czarnego sportu przekonywać nie trzeba. Do bardziej doświadczonych kolegów z zespołu równał Gleb Czugunow, który zanotował bodaj najlepszy występ w barwach wrocławskiego klubu.

Reprezentant Polski w sobotę został zaatakowany na ulicach Wrocławia przez kiboli piłkarskiego Śląska. – Jeden z nich złapał mnie za gardło i podniósł, miał przy sobie nóż. Powiedział, że wszedłem na terytorium piłkarskiego Śląska Wrocław i że nas żużlowców to on będzie rozp******** – wyznał w mediach społecznościowych. Jeśli to wydarzenie jakkolwiek wpłynęło na sportową postawę 21-latka... na pewno nie negatywnie. Czugunow imponował szybkością na starcie, dobierał odpowiednie ścieżki na dystansie i znakomicie współpracował z kolegami na torze. M.in. te elementy przyczyniły się do okazałego dorobku pochodzącego z Rosji zawodnika – 14 punktów z bonusem.

Żużlowcy Betardu Sparty w znakomity sposób uczcili powrót kibiców na trybuny. Fani WTS-u po poluzowaniu części covidowych obostrzeń mogli zająć 25 proc. miejsc na Stadionie Olimpijskim.

Betard Sparta, za sprawą wyraźnego zwycięstwa nad liderem PGE Ekstraligi, dała sygnał, że drzemie w niej potężny potencjał. Na okazję do weryfikacji siły wrocławian nie trzeba będzie długo czekać. W niedzielę na Dolny Śląsk przyjedzie Fogo Unia Leszno, która w czterech ostatnich latach sięgała po mistrzostwo Polski. Czy WTS wspomoże wówczas Woffinden? – Myślę, że Tai potrzebuje jeszcze jednego, dwóch tygodni przerwy. W idealnej sytuacji potrzebowałby trzech tygodni przerwy, ale zegar tyka – podkreślił Greg Hancock, będący członkiem sztabu szkoleniowego Betardu Sparty.