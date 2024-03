"We wrocławskim MPK potrzebni są kompetentni ludzie!". Mieszkańcy narzekają na chaos, brak informacji i awarie torowisk

Jeden z mieszkańców poinformował nas o próbach kontaktu z MPK w związku z awarią.

- Czekałem około godziny na przyjazd tramwaju, niestety, żaden w tym czasie się nie pojawił. Wielu pasażerów czekało razem ze mną. Próbując dowiedzieć się, co jest tego powodem, dzwoniłem na infolinię pasażerską, która według informacji powinna przyjmować zgłoszenia do godziny 21. Moim zarzutem do MPK jest dezorganizacja i brak jakichkolwiek informacji dla podróżnych – mówi Stanisław Paderewski, radny osiedla Przedmieście Oławskie.